Nghệ An: Xôn xao clip nhóm nữ sinh hành hung bạn trên đường

Sáng 18/4, trên Facebook “Thị xã Hoàng Mai” đăng tải clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đang đánh một nữ sinh khác. Trong khi một nữ sinh áo hồng chửi, doa nạt một nữ sinh mặc đồng phục khác thì những người bạn dùng điện thoại để quay clip. Bất ngờ, một nữ sinh mặc áo đen cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt nữ sinh mặc đồng phục.

Chưa dừng lại, nữ sinh mặc đồng phục còn bị 2 nữ sinh khác nắm tóc, đá, đấm... ngã giữa đường. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của nhóm bạn.

Nhóm nữ sinh hành hung bạn trên đường. Ảnh cắt từ clip.

Clip trên được đăng tải gây xôn xao dư luận. Hàng trăm lượt tương tác, bình luận đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi bạo lực học đường.

Vị trí nhóm nữ sinh hành hung bạn được cho rằng xảy ra tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Ông Vũ Lễ Hùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh cho biết, xã đã nắm được thông tin và cử công an xác minh làm rõ vụ việc.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền phong