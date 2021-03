Không dừng lại ở đó, công trình hơn nghìn tỷ này còn nhiều nghi vấn nhiều sai phạm về chất lượng công trình, khuất tất trong lựa chọn nhà thầu, thất thoát nguồn tài chính. Vậy ai là người chịu trách nhiệm?

Your browser does not support the video tag.

Thực hiện: Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: Báo Xây Dựng