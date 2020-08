Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

Pháp luật

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nam Đàn khám phá thành công Chuyên án về mua bán vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.