Nghệ An: Bắt cán bộ Hội đồng bồi thường GPMB huyện

Ngày 9/12, Công an huyện Nghi Lộc thông tin, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Dương Khánh thuộc tổ tư vấn Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc vì liên quan đến những "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" tại xã Nghi Phong, huyện Nghị Lộc (Nghệ An).

Trụ sở UBND xã Nghi Phong

Liên đến sai phạm đất đai tại xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc), An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, ngày 5/10, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong) và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978, công chức địa chính xã Nghi Phong) về tội danh "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" theo Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, liên quan đến các sai phạm của chính quyền xã Nghi Phong, UBND huyện Nghi Lộc cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Thành Công và ông Trần Công Thành. Cả 2 là cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ.

