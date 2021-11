Nam thanh niên rời khỏi phòng trọ sau đó tự thú giết chết bạn gái

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tối 8-11 - Ảnh: P.D.

Tới 21h ngày 8-11, Công an thành phố Thuận An phối hợp cùng các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ (chưa rõ danh tính).

Hiện trường vụ việc tại một phòng trọ trên đường NA10, thuộc khu dân cư Việt Sing, phường Thuận Giao.

Bước đầu, người đàn ông tên N., 29 tuổi, quê Đồng Tháp, đã ra tự thú, tự nhận là người đâm chết bạn gái.

Công an đã tạm giữ N. để lấy lời khai.

Theo các nhân chứng, tối cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng cãi vã, la hét từ phòng trọ nơi phát hiện người phụ nữ tử vong. Sau đó, có nhân chứng nhìn thấy một nam thanh niên rời khỏi phòng trọ.

Hàng xóm vào trong kiểm tra thì thấy người phụ nữ nằm trên vũng máu, trên người có vết thương và đã tử vong.

Người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an tới phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc.

