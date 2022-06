Mua bán người dưới 16 tuổi, "tú bà" cùng đồng bọn bị bắt

Hai đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thoa (SN 1958) ở Hải Sơn, Đồ Sơn, TP Hải Phòng và Vũ Huy Hoàng (SN 1992) ở Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên.

"Tú bà" cùng đồng bọn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hải Phòng và Công an Quận Đồ Sơn về việc "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát hình sự năm 2022", Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) TP về hình sự, kinh tế và ma túy - Công an quận Đồ Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về tội phạm mua bán người.

Trên cơ sở nguồn tin và tài liệu thu thập được các trinh sát phát hiện trên địa bàn quận có một số đối tượng có biểu hiện mua bán người, trong đó có Nguyễn Thị Thoa và Vũ Huy Hoàng.

Ngày 26/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy báo cáo và chuyên án đấu tranh với những đối tượng có biểu hiện phạm tội kiểu này được lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn duyệt, xác lập.

Đến ngày 30/5, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Nguyễn Thị Thoa và Vũ Huy Hoàng khi cả hai đang có hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. Nạn nhân bị các đối tượng mua bán được xác định là cháu C.H.T. (SN 2009, trú tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh)

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đồ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng án để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí