Một phụ nữ bị sát hại trong khách sạn

Tối 29/10, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM đã khám nghiệm hiện trường, đang truy xét nghi phạm sát hại một người phụ nữ trong khách sạn.

Theo đó, chiều cùng ngày, một nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy không biển số tới thuê phòng tại một khách sạn trên đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu, thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Một lúc sau, một người phụ nữ lên phòng với thanh niên này. Sau đó, thanh niên này xuống trả phòng rồi rời đi. Chủ khách sạn không thấy người phụ nữ kia xuống nên lên kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã chết. Có dấu hiệu bị siết cổ, trên người chỉ mặc chiếc áo.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy xét nghi phạm. Tại hiện trường, công an thu giữ một sợi dây kẽm nghi là dùng để siết cổ nạn nhân, tại con đường phía sau khách sạn, công an tìm thấy túi xách của nạn nhân nhưng tài sản có giá trị bên trong đã bị lấy đi. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Thị L (45 tuổi, quê Lào Cai), tạm trú tại khách sạn này.

Tác giả: TRUNG LĨNH

Nguồn tin: daidoanket.vn