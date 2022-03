Mở rộng điều tra vụ sát hại người tình ở Ninh Bình

Không có sự đau khổ nào so sánh được với nỗi đau tận cùng của người cha khi tố giác hành vi bất thường của chính con mình với pháp luật. Và, ông cũng không thể tưởng tượng rằng, đứa con trai ông - Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985) đã gây ra tội ác tày trời như thế.

Theo lời kể của ông Năm, hằng ngày ông đi làm thuê, trông coi ao cá, lán trại xây dựng cách nhà khoảng 2km, thỉnh thoảng mới về. Trưa 23-3, khi ông về qua nhà thì thấy có bạn gái Dũng là chị Nguyễn Thị Thêm (sinh năm 1992), trú tại phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình.

Ngôi nhà (đánh dấu x) xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận.

Chiều cùng ngày, ông thấy xe máy của Thêm nhưng không thấy người đâu nên hỏi thì Dũng nói Thêm đã thuê taxi về Tam Điệp. Nghe con trai nói như vậy, ông Năm lại tiếp tục đi làm. Ngày 25-3 ông quay về nhà con gái là Phạm Thị Tuyết thì vẫn thấy xe của Thêm, ông lại hỏi thì Dũng trả lời, chuẩn bị đưa chiếc xe cho chồng Thêm. Đến chiều 27-3, ông quay về nhà, phát hiện xe máy của Thêm vẫn ở đấy, trong nhà bốc lên mùi khó chịu nên nghi ngờ có điều gì bất thường đã xảy ra...

Ngay sau khi nhận thông tin tố giác của ông Phạm Văn Năm về việc nghi ngờ con trai Phạm Văn Dũng đã giết, giấu xác bạn gái, Công an tỉnh Ninh Bình đã đến hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh bình trực tiếp chỉ đạo và huy động cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự và Công an TP Ninh Bình phối hợp với các ngành chức năng nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ và tiến hành khám nghiệm hiện trường..., xác định chị Thêm đã bị giết và phân xác.

Tại Cơ quan công an, bước đầu đối tượng Dũng khai nhận hành vi giết bạn gái của mình. Anh ta khai quen biết chị Nguyễn Thị Thêm qua mạng xã hội và thuê trọ sống với nhau như vợ chồng dù chị Thêm đã có chồng, đang làm thuê tại TP Ninh Bình. Sáng 23-3, do không muốn thuê trọ ở TP Ninh Bình nữa nên chị Thêm đến nhà chị gái Dũng là chị Phạm Thị Tuyết, tại phường Nam Bình tìm gặp để trả đồ cá nhân của Dũng ở nhà trọ chung của hai người. Dũng không đồng ý nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, đối tượng giữ Thêm ở lại nhà chị gái và không cho đi.

Đối tượng Phạm Văn Dũng.

Đến 18h45 cùng ngày, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Dũng đã dùng tay bóp cổ Thêm đến khi nằm im, ngừng thở rồi nằm cạnh xác nạn nhân đến sáng hôm sau. Tiếp đó, Dũng đem thi thể chị Thêm cho vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Trưa 25-3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng 1, phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa có sẵn tại nhà rồi kéo lên tầng 2. Không dừng lại, Dũng mua xi măng trộn với nước đổ vào hai thùng cho đến khi đông cứng lại và cất giấu vào trong tủ.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khi bị đưa về trụ sở công an, tâm lý của Dũng bất thường nên cán bộ điều tra phải động viên, khéo léo khơi gợi để đối tượng bình tĩnh mới lấy được lời khai. Đến ngày 28-3, tâm lý Dũng khá hơn, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, những ngày vừa qua dư luận đồn thổi Dũng nghiện ma túy, từng học đại học của một trường quân đội 6 năm, từng đi bộ đội nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên ra quân. Sau đó, Dũng xuống Hà Nội đi làm, thỉnh thoảng mới về nhà ở với bố và chị gái. Đây là thông tin không đúng.

Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Dũng.

Được biết, gia đình ông Năm có 2 người con là chị Phạm Thị Tuyết và Phạm Văn Dũng. Vợ ông Năm mới mất chưa đầy năm.Cả gia đình sống tại mảnh có đất ngôi nhà xảy ra vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Phạm Văn Dũng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra để làm rõ hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Thêm. Không có bất kỳ lý lẽ nào có thể biện hộ cho tội ác phi nhân tính của đối tượng này.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: antg.cand.com.vn