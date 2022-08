Ngày 22/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nam tài xế cầm mã tấu chém liên tiếp vào phần đầu chiếc xe ba gác trên đường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.

Tài xế xe ben cầm mã tấu (khoanh tròn đỏ) chém liên tiếp vào xe ba gác (Ảnh cắt từ clip).

Một số người dân chứng kiến cho biết, khoảng 14h ngày 21/8, nam tài xế hơn 30 tuổi điều khiển xe ben (biển số TPHCM) lưu thông trên đường Nguyễn Thị Tú, hướng từ quốc lộ 1 về đường Hương lộ 80.

Mâu thuẫn va chạm giao thông, tài xế xe ben cầm mã tấu chém... xe ba gác

Đến gần giao lộ Nguyễn Thị Tú - đường số 3 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì xảy ra va chạm với xe ba gác do một người đàn ông cầm lái.

Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi và tài xế xe ben cầm mã tấu đe dọa khiến người điều khiển xe ba gác bỏ chạy...

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo đoạn clip của người dân, khi người lái xe ba gác bỏ đi, tài xế xe ben dùng mã tấu chém liên tiếp vào phần đầu chiếc xe ba gác để "trút giận" rồi rời khỏi hiện trường. Thời điểm này, nhiều người qua lại chứng kiến, né tránh.

Tiếp nhận phản ánh của phóng viên, đại diện Công an phường Bình Hưng Hòa B cho biết sẽ kiểm tra và thông tin sau.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí