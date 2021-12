Màn đánh ghen tơi bời trên phố: Mẹ lao vào “ăn thua đủ” với tiểu tam, con trai đang giữ chặt tay bố hét lên 3 từ cực bất ngờ!

Bình thường ai cũng rõ rằng chuyện người lớn thì để người lớn giải quyết. Chẳng phải đôi vợ chồng nào cũng gắn bó hạnh phúc bên nhau, đôi khi có những biến cố xảy đến, hoặc kẻ thứ ba chen chân vào khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Mới đây, đoạn clip đánh ghen của một người mẹ dẫn theo con trai đến bắt quả tang chồng gây chú ý.

Được biết, sự việc xảy đến ở Quảng Đông (Trung Quốc).

Một người phụ nữ biết được chồng và tiểu tam hẹn gặp nhau nên quyết định gọi taxi cùng con trai bám theo. Đến cửa khách sạn, cô và con trai đợi sẵn rồi ngăn cản chồng và nhân tình bước vào.

Khi đó, gã chồng đang vô cùng vui vẻ, thấy vợ con xuất hiện thì bắt đầu hoảng hốt. Không giữ được bình tĩnh, cô vợ lao đến hỏi tiểu tam vì sao phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

Cô lao đến đánh ghen nhưng vấp phải sự cản trở của ông chồng khi hắn ta quyết liệt che chắn cho tiểu tam.

Người vợ vẫn lao đến quyết liệt vì cơn điên bùng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, ông chồng đẩy vợ ra, bảo vệ nhân tình hết mực.

Cậu con trai nhìn thấy mẹ bị bố bắt nạt đã lao đến kéo bố ra để mẹ rảnh tay trị tội kẻ thứ ba.

Con trai và mẹ đánh ghen bố cùng nhân tình

Khi bà vợ đang đánh nhân tình, ông bố cố thoát ra để giải cứu thì con trai kiên quyết giữ chặt. Không chỉ thế, cậu còn cổ vũ mẹ: “Đánh mạnh vào”.

Đến cuối cùng, không rõ kết quả của màn đánh ghen thế nào, song sự việc xảy đến khiến ai nấy hoảng hốt thật sự. Người vợ chặn đứng chồng và nhân tình đánh ghen giữa phố. Song sự có mặt của cậu con trai khiến nhiều tranh cãi bùng lên. Nói gì thì nói chuyện người lớn để con trẻ con can thiệp vào thật sự không hay chút nào.

Về màn đánh ghen này, chắc chắn tình cha con, vợ chồng rạn nứt rõ ràng. Người đàn ông sai lầm cực lớn nhưng chuyện cô vợ mang cả con đi đánh ghen dễ dàng làm ảnh hưởng đến tâm lý của con cái.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc