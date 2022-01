Lốp ô tô phát nổ kinh hoàng, hất văng người thợ sửa chữa

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng sửa xe ở Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người thợ đang bơm một chiếc lốp xe tải. Trong khi đó, người đàn ông mặc áo đỏ đứng gần đó đang chỉnh chiếc máy bơm trên thùng xe bán tải.

Khi người đàn ông mặc áo đỏ vừa quay lưng bước đi thì đột nhiên chiếc lốp xe tải nổ tung, hất văng người thợ ra xa khoảng vài mét, kèm theo đó là làn khói trắng. May mắn là nạn nhân vẫn cử động được nhưng chưa rõ mức độ bị thương.

Được biết, đã có không ít vụ tai nạn tương tự đã xảy ra khiến nạn nhân bị thương, thậm chí là tử vong. Nguyên nhân gây nổ lốp có thể do bơm quá căng, chạy lâu dưới áp lực lớn, lốp mòn hay đâm phải vật nhọn bên ngoài.

Thực tế, lượng không khí chứa trong lốp xe như một máy nén, vì thế khi nổ bị bung ra như kích hoạt một quả bom. Trong quá trình sửa chữa, khi bơm lốp không nên đứng gần, đề phòng nổ.

