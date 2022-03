Loài cá đặc sản vừa hiếm vừa to, đại gia muốn thưởng thức cũng phải chờ, 540.000 đồng/kg

Cá hô thuộc họ cá chép, trong tự nhiên có thể phát triển hơn cả trăm ký. Do đó đây được coi là loài cá đặc sản quý hiếm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Chị Yến Nhi (34 tuổi, An Giang) cho biết: “Trước đây, người dân miền Tây bắt được những con cá hô lên tới 180kg ấy, chiếc vẩy của nó to gần bằng miệng bát con. Song nay chỉ còn phổ biến cá hô đất nặng chừng 10-15kg/con”.

Người miền Tây truyền miệng rằng ăn thịt cá hô rất may mắn. Ngoài ra thịt của nó rất ngon: không dai như thịt lợn hay thịt bò mà dai và có lớp sụn mỏng; không bở như thịt một số loại cá khác. Vì thế chúng có thể chế biến thành nhiều đặc sản nổi tiếng như cá hô nhúng mẻ, cá hô nướng,...

“Để được thưởng thức cá hô tự nhiên thì khó lắm. Vì thi thoảng người ta mới có thể đánh bắt được chúng. Do đó giá khá cao, trừng 480.000 – 520.000 đồng/kg, như vậy để mua một con cá hô tầm 10kg sẽ mất khoảng gần 5.000.000 đồng.

Với giá đó, ít ai sẵn sàng bỏ ra mua để thưởng thức. Vì thế người miền Tây thèm hay tò mò hương vị của chúng đều tìm đến các nhà hàng có bán các món ăn từ loài cá đắt đỏ này. Còn khách du lịch phải sành ăn lắm mới biết đến cá hô bởi chúng không phổ biến nhiều. Thậm chí đại gia ở thành phố về miền Tây để thưởng thức cũng phải xếp hàng chờ hoặc đặt trước”, chị Yến Nhi nói.

Theo chị Yến Nhi, từ loài cá “siêu khủng” này, người miền Tây thường chế biến thành món ăn sau:

Cá hô hấp xì dầu

Món này vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Cá không còn tanh mà lại rất đậm đà, thơm ngon. Món này có vị ngọt tự nhiên của cá và béo cùng hương thơm của các loại gia vị, lá thơm đi kèm nên vô cùng hấp dẫn mà lại giúp giảm độ tanh của cá. Hoặc với vị đậm đà của xì dầu, món cá hấp này với cơm sẽ rất ngon, nhiều người thường ăn với rau cải luộc cùng vài lát gừng để tận dụng luôn nước chấm của món cá.

Cá hô nướng muối ớt

Món cá hô nướng được ăn kèm với các loại rau thơm đặc trưng như: rau diếp cá, đinh lăng, húng,... cùng với chuối xanh và dứa thơm giúp thịt cá giòn dai ngọt lịm hương vị tự nhiên.

Cá hô nướng muối ớt.

Cá hô chưng tương

Món cá chưng tương dùng kèm với rau sống rất ngon và tốt cho sức khỏe, là một lựa chọn sáng suốt cho bữa ăn vào dịp cuối tuần của gia đình. Món cá vừa thơm vừa cay, ngậy mùi tương chưng.

Cá hô nhúng mẻ - nhúng dấm

Thịt cá hô tươi nguyên da đem phi lê nhúng mẻ hoặc nhúng dấm. Ấn tượng nhất là phần da cá nở xòe ra như những cánh hoa hàm tiếu, rất giòn và béo. Nhưng đây là vị béo gây ghiền chứ không ngậy như mỡ cá ba sa. Thịt cá thơm, ngọt và chắc, chấm với nước mắm dấm ớt. Nước mẻ, dấm chua thanh được dung hòa với ít chuối chát, khế xắt mỏng và nước ngọt của cá tươi tạo nên mước dùng đặc biệt cho món cá hô nhúng mẻ hay nhúng dấm.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn