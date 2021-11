Lén quay clip bạn gái đang tắm để tống tiền

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2018, Trọng cùng 3 người bạn thuê nhà trọ ở đường Thái Nguyên, phường Phước Tân, TP Nha Trang để tạm trú. Cuối năm đó, Trọng lén cài đặt điện thoại chế độ camera trong nhà tắm để ghi lại hình ảnh người bạn gái cùng tạm trú trong khu nhà trọ khỏa thân khi tắm.

Sau 3 lần cài đặt với mỗi lần quay camera, Trọng lưu giữ 3 video để xem, rồi chuyển sang lưu trữ trong hộp thư gmail do Trọng tạo lập. Đến chiều 9/11/2021, Trọng mưu tính cưỡng đoạt tài sản nên sử dụng số điện thoại của người thân tạo lập một Zalo “ảo” để kết bạn, nhắn tin và gửi cho người bạn gái kia 7 tấm ảnh khỏa thân được cắt từ 3 video mà Trọng đang lưu trữ, kèm theo đó là những dòng tin nhắn đe dọa sẽ tung video lên mạng xã hội nếu nạn nhân không gửi 40 triệu đồng vào một tài khoản do Trọng chỉ định.

Trọng yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền trước 7h sáng 10/11/2021, khoản tiền còn lại phải chuyển tiếp trước 17h cùng ngày.

Để che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản, sau khi bạn gái xem xong tin nhắn trên Zalo, Trọng chủ động thu hồi mẫu tin. Đến giữa buổi sáng 10/11, Trọng không thấy nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu, Trọng tiếp tục nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, nhưng cô gái đã đến Công an TP Cam Ranh trình báo vụ việc. Khi Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh vào cuộc xác minh điều tra, Trọng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cùng với việc khởi tố bị can, cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Võ Đức Trọng bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tác giả: H.T

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân