Màn pháo hoa mừng năm mới tại Úc và New Zealand luôn là một trong những màn trình diễn được mong chờ nhất trên toàn thế giới.

Theo trình tự đón giao thừa, châu Đại Dương rồi đến châu Á, châu Phi và châu Âu và cuối cùng là châu Mỹ sẽ chào đón năm mới 2020 làn lượt. Tại châu Á, các quốc gia chào đón giao thừa sớm sẽ là Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Philippines.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin