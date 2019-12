Lạnh người hiện trường vụ án mạng 5 người chết ở Thái Nguyên

Your browser does not support the video tag.

Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 5h ngày 26/12, đối tượng Hoàng Văn Chín, (SN 1976, hộ khẩu thường trú ở xóm Lương Bình 2) đã dùng dao chém 5 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Danh tính 5 người chết gồm: chị Ma Thị Hưởng, sinh năm 1976 (vợ Chín); Lường Văn Bánh, sinh năm 1974 (anh rể Chín); Hoàng Văn Luận, sinh năm 1975, cán bộ tư pháp xã; Trần Thị Hường, sinh năm 1984; Hoàng Văn Nam, sinh năm 1994.

Lường Văn Hoàng, sinh năm 1966 bị trọng thương, đang cấp cứu ở bệnh viện.

Đến gần 10h cùng ngày, đối tượng Chín đã bị bắt khi đang lẩn trốn trên núi gần nhà.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do Chín mâu thuẫn với vợ, bản thân đối tượng Chín sử dụng ma túy bị ảo giác. Sau khi chém vợ, Chín ra khỏi nhà thì gặp và chém gây thương vong cho những người trên.

