Công an thu giữ hàng nghìn túi xách giả tại cơ sở kinh doanh online

Nguồn: ANTV

Tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh online của ông Nguyễn Đình Khánh, có địa chỉ tại 2/6 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm túi xách giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Bước đầu chủ cửa hàng khai nhận số hàng hóa trên được mua tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội về Thanh Hóa để bán online trên mạng xã hội.

