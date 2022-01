Lan truyền thông tin ông bố ở Thái Bình cắt cổ 2 con rồi tự sát, sự thật thế nào?

Vào khuya 21/1, mạng xã hội xuất hiện thông tin một người bố ở khu 3, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cắt cổ 2 con rồi lao ra đường tự sát. Trong một đoạn clip được đăng tải, ông bố sau khi tự cứa vào người đã lao ra đường và được hàng xóm giữ lại, gọi xe cấp cứu.

Từ câu nói của người quay clip, ai nấy đều phán đoán hai vợ chồng kia có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. “Ly hôn mấy lần rồi nhưng nó có cho làm đâu, nó đánh cho lên bờ xuống ruộng”, người quay clip nói.

Những người hàng xóm can ngăn, khống chế người bố.

Thông tin chưa được kiểm chứng vừa đăng tải đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Phía dưới bài viết, một tài khoản kể lại diễn biến vụ việc như sau:

“Thấy bà giúp việc bảo thằng cu 4 tuổi nghịch rồi phạt nó úp mặt vào tường….nó khóc thì bà giúp việc bảo vào xin lỗi bố đi rồi ăn cơm. Tự nhiên bố nó đùng đùng từ dưới nhà cầm dao lên xoẹt vào cổ nó phát, xong chạy ra xoẹt vào cổ đứa con gái 3 tuổi.

Bà giúp việc đỡ cho cũng bị xoẹt phát vào tay, xong ông ấy ra giữa đường quỳ rồi tự cứa cổ. Hai đứa nhỏ chảy nhiều máu, mỗi đứa cắt khoảng 6 phút, nhưng không sao, chắc khâu mấy mũi thôi”.

Bình luận giải thích nguyên nhân được để lại dưới bài chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan tới thông tin trên, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã lên tiếng phủ nhận. Vị lãnh đạo này cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền, công an thị trấn đã tới hiện trường, báo cáo và phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ khẩn trương có mặt giải quyết vụ việc.

Vị lãnh đạo này cho biết, sự việc là có nhưng không kinh khủng như thông tin đưa trên mạng. Bản chất sự việc chỉ là người bố mắng mỏ 2 con và làm 2 cháu bị xước ở da. Sau đó, ông bố này chạy ra đường, dọa tự tử nhưng được can ngăn kịp thời, Dân Trí đưa tin.

“Không biết trên mạng đưa thế nào, nhưng mọi việc cũng nhỏ thôi. Phía chính quyền địa phương đã nắm được sự việc. Hiện người bố đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ. Còn 2 cháu nhỏ chỉ bị xây xước nhẹ, không bị vấn đề gì quá lớn”, vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn