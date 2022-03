Kinh hoàng clip người đàn ông bị ô tô đâm bay xa, vợ gào khóc ngất giữa đường khi nhận tin

Camera nhà dân ghi lại hình ảnh vụ tai nạn xảy ra vào 23h07' ngày 24/3. Được biết, sự cố giao thông xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Một người đàn ông băng cắt qua đường không đúng nơi quy định đã bị một chiếc xe ô tô chạy tốc độ cao đâm trúng. Va chạm khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra sự cố, ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ.

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông băng qua được bị ô tô đâm trúng

Được báo tin, người vợ có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, nằm khóc ngất bên thi thể chồng khiến người chứng kiến không khỏi xót xa.

Người vợ khóc ngất tại hiện trường.

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Nhịp sống Việt