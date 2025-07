Xe máy của vợ phát nổ, chồng bị tạm giữ khẩn cấp

Ngày 10-7, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đã khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh điều tra về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khen thưởng các đơn vị tham gia phá án. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Trước đó, ngày 7-7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được thông tin của Công an xã Quang Bình về việc chị T.M.S. (SN 1989, trú tại thôn Lùng Chún, xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) trong quá trình di chuyển từ nhà đi thôn Nà Đát, xã Quang Bình thì xe máy bất ngờ phát nổ. Hậu quả, chị S. bị thương nặng ở 2 chân và tổn thương nhiều vị trí trên cơ thể.

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an xã Quang Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng khả nghi.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định được 2 nghi phạm thực hiện hành vi giết người là: Triệu Dào Phấu (SN 1986, chồng của nạn nhân T. M.S.) và Triệu Lào San (SN 1991, cháu của Triệu Dào Phấu), cùng trú tại thôn Lùng Chún, xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng trên để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động