Kinh hoàng cảnh thùng phuy nổ như bom, hất văng người đàn ông xuống đất

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hất văng ra xa khi đang hàn thùng phuy, khiến không ít người phải kinh hãi.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang dùng mỏ hàn hàn chiếc thùng phuy sát màu xanh ngay trước cửa nhà. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, lửa bất ngờ bùng lên kèm theo tiếng nổ lớn rồi hất văng người đàn ông ra xa. Nhiều đồ vật dựng trước cửa cũng bị đổ ngổn ngang.

Điều đáng nói là thời điểm xảy ra sự việc, một nam thanh niên đi xe máy đã chạy lướt qua vị trí này. Nếu chỉ chậm 1 giây thôi thì có lẽ người này cũng trở thành nạn nhân trong sự cố kinh hoàng này.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ địa điểm cụ thể cũng như tình trạng của người đàn ông.

Được biết, đã có nhiều vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng từ việc hàn, cắt vỏ thùng phuy không đúng cách. Để xảy ra hậu quả trên, trước hết là do sự bất cẩn, thiếu hiểu biết của người dân bởi vỏ thùng phuy là vật dụng chứa hóa chất, xăng dầu… rất dễ phát nổ khi bị tác động của nhiệt lượng nhất định.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn