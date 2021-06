Kinh hoàng cảnh bé 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đường: Đôi bàn tay của người lạ khiến tất cả "nín lặng"

Một phần sự việc đã được camera an ninh của nhà bên đường ghi lại vào khoảng 9h14' sáng ngày hôm nay (29/6) trên đường Trần Quang Khải (Tp. Nam Định). Vào thời điểm đó, một bé gái 4 tuổi đang nghịch ngoài hàng lang tầng 2 mà không có người lớn giám sát, trông chừng.

Cô bé thậm chí còn tò mò, thò chân ra ngoài và cảnh tượng "lạnh sống lưng" đã diễn ra sau đó không lâu. Cô bé chơi với, nắm tay vào lan can rồi hoảng sợ vùng vẫy tìm cách trèo lên. Đúng lúc này, một người đàn ông chạy xe đạp ngang qua đã phát hiện thấy tình huống khẩn cấp.

Cô bé chới với, nắm lấy lan can để tìm cách bò lên.

Anh đã dừng xe, chạy tới gần rồi tìm cách chấn an cô bé - dường như anh đã bảo cô bé thả tay và bản thân thì đã sẵn sàng đón cô bé ở phía dưới. Lúc cô bé rơi xuống, người đàn ông này không đón được trọn người bé, khiến một phần người bé bị đập xuống đất. Nhiều người dân sau đó đã chạy tới để tìm cách cứu giúp cô bé này.

Khoảnh khắc bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đường được người đàn ông chạy xe đạp qua cứu giúp

Dù không thể bế trọn cô bé vào lòng khi em rơi xuống, nhưng số đông cũng khó lòng mà trách người đàn ông đi xe đạp. Bởi anh là người đầu tiên phát hiện thấy cô bé đang treo leo trên tầng 2 và nhiệt tình giúp đỡ.

Trả lời phỏng vấn trên Zing News, ông Trần Đức Ánh, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Khải, xác nhận vụ việc. "Thông tin ban đầu bé gái khi ngủ dậy, trong nhà không có ai nên đã đi ra ngoài và la hét", ông Ánh nói.

Sau sự việc, bé gái bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. Người đàn ông đỡ cháu bé đã rời khỏi hiện trường.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc