Kinh hãi clip người đàn ông cầm dao vụt liên tiếp vào đầu người phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ

Chiều 17/10, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao vụt liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ khiến nhiều người kinh hãi. Sựu việc được cho là xảy ra tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc trên được camera an ninh ghi lại tại một cửa hàng bán kính mắt. Theo đoạn clip, một người đàn ông từ phía ngoài bất ngờ lao đến tấn công, dùng dao vụt liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ. Vì quá hoảng sợ, một người đàn ông mặc áo đỏ cũng vội vã chạy vào phía trong.

Người đàn ông dùng dao vụt liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip).

Bị tấn công, người phụ nữ sợ hãi dơ tay lên đỡ, van này xin tha, không thể kháng cự. Người phụ nữ cũng vơ vội được một cuốn sổ lên chống đỡ. Chưa chịu dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo vào khu vực góc khuất camera.

Một lát sau, người đàn ông rời khỏi ngôi nhà, con dao được cài ở túi quần sau.

Hiện vẫn chưa rõ tình hình sức khoẻ và nguyên nhân xảy ra vụ việc trên.

