Kiên quyết loại bỏ những cán bộ công chức có hành vi sai phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực

1. Dự thảo Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 2. Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 2/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2030; 3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án “Phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025”; 6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết một số vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.