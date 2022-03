Kịch bản “kho báu bị yểm” của gã thầy cúng nghiện lô đề

Bị cáo Bình tại Tòa

Trước khi thành bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thanh Bình (sinh năm: 1959) vốn được người dân trong vùng tôn sùng là thầy cúng có công năng đặc biệt, có thể nhìn thấu âm phần, giao tiếp với người ở bên kia thế giới. Bức mặt nạ bị cáo dựng lên khiến nhiều người đã lầm tưởng trong một thời gian dài.

Bình sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo ở xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cuộc sống quanh năm cơ cực. Dù quanh năm làm ruộng nhưng Bình may mắn được trời phú cho tướng mạo “tai to, mặt lớn” với khả năng ăn nói dẻo miệng hơn người, cùng bản tính dối trá khó lường.

Mỗi lần Bình nói chuyện đều như đi guốc trong bụng người ta, Bình nhắm tâm lý phán đoán để nói chuyện, đúng thì khệnh khạng vênh váo, trượt thì gã đỗ lỗi cho người khác. May mắn thay, qua một số lần đoán tương lai trùng hợp, nên người ta xúyt xoa khen Bình có khả năng nhìn thấu tương lai. Rồi không biết từ đâu, tiếng đồn miệng trong làng truyền tai nhau, Bình được ơn trên “độ”, có công năng đặc biệt, có thể xem tướng số, vận mệnh con người. Do có “ơn trên độ” nên Bình có khả năng nhìn thấu, giao tiếp cỏi âm, trấn trạch cho nhà có phỏng thủy xấu.

Đang làm ruộng mùa màng thất bát lại có người kéo đến nhờ xem chỉ tay, xem tình duyên, xem ngày cưới, xem ngày dựng nhà, xây chuồng gà, lợn… Bình nhận luôn mình là thầy rồi xem tất. Bình hỏi thông tin người cần xem, nhìn sắc mặt, đoán tâm lý rồi phán bừa với phương châm “mười bó đuốc cũng bắt được con ếch”, không hiểu sao người xem nghe xong cứ gật gù tấm tắc.

Trước khi người xem về đều dúi vào túi hay kẹp phong bì để gầm bàn tiền chục, tiền trăm, gom góp lại mấy ngày cũng bằng làm nông mấy tháng. Bình quyết định gác cày, bừa, cào, cuốc… đi làm thầy cúng, thầy tướng số. Cái nghề buôn nước bọt Bình nghĩ thế mà hay. Không cần đổ mồ hôi vẫn được người ta đãi ngộ ăn ngon, xe cộ đưa đón, người người tôn sùng. Từ một gã nông dân, Bình tự nhận thấy như có ơn trên “độ” thật nên gã tự nghĩ ra nhiều cách để lừa tiền.

Bình cất công lùng sục mua các sách viết về tướng số để nghiền ngẫm, tầm sách tâm lý để hiểu người khác trong giao tế, nói chuyện, Bình đọc thêm cách cúng bái… chẳng mấy chốc có kinh nghiệm. Bình dùng chính những hiểu biết có được để phục vụ mục đích bịp bợm, lừa đảo. Năm 1997, trong vụ lừa bịp bị phát giác, Bình bị công an bắt, sau đó bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Sau khi ra tù, Bình vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn làm nghề thầy bói, thầy cúng và tiếp tục lừa người khác lấy tiền. Năm 2012, Bình lại bị tố cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lần này gã bị tuyên phạt 8 năm tù giam. Vào tù lần 2, với kinh nghiệm, Bình ngoan ngoãn cải tạo, do đó được ra tù trước thời hạn. Tưởng 2 lần vào tù ra tội khiến Bình ngộ ra mà tu chí làm người lương thiện, Bình lại tiếp tục hành nghề thầy cúng, nhưng chiêu thức lừa đảo lần này tinh vi hơn.

Cụ thể, khi được khách mời đến nhà cúng giải hạn kết hợp với xem gia sự, Bình lừa chủ nhà trong vườn có mộ cổ hoặc kho báu lớn. Tuy nhiên, số báu vật này đã bị “yểm”, muốn lấy được thì phải bỏ tiền ra để giải bùa yểm. Trong lúc làm lễ cúng, Bình bảo chủ nhà lên nhà trên thắp hương khấn. Lợi dụng lúc gia chủ không có mặt, Bình nhanh tay vùi xuống đất một số bức tượng hoặc mâm vàng đã được làm giả.

Khi gia chủ trở lại bàn khấn lễ, Bình cố ý để gia chủ nhìn thấy một phần “kho báu” rồi dụ phải cúng mới lấy được. Thậm chí, để các nạn nhân tin tưởng được “phần âm” chỉ lối, Bình cho họ chọn một tờ giấy trắng, đặt dưới lư hương. Lợi dụng lúc gia chủ không để ý, Bình đánh tráo tờ giấy trắng đó bằng tờ giấy do chính y vạch sẳn ngụ ý kho báu. Những nội dung trong các tờ giấy đó đều hướng tới việc nhờ Bình giải yểm với số tiền từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Hầu hết những nạn nhân của Bình đều là những người kém hiểu biết, người già, phụ nữ, người có tâm lý lòng tham. Để nạn nhân hoàn toàn tin tưởng và chi tiền cho Bình làm lễ, gã đưa ra các lý do để nạn nhân chạy vạy lo tiền bạc. Có nạn nhân sau khi “dâng” cho gã thầy dỏm số tiền lớn nhưng không thấy làm lễ giải yểm, liên lạc qua điện thoại cũng không được nên tự đào kho báu lên. Lúc này họ mới tá hỏa khi các bức tượng, mâm vàng, đĩa bạc… trong “kho báu” trên chỉ là đồ nhựa được sơn màu vàng.

Với thủ đoạn này, từ năm 2003 đến 2019, Nguyễn Thanh Bình đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 người với số tiền lên tới gần 1,5 tỷ đồng. Ngày 29/5/2019, Bình bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ. Ngày 5/5/2020, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử, bị cáo Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, bị cáo thừa nhận do nợ nần lô đề, bài bạc nên đã lừa các bị hại thông qua yếu tố tâm linh, bói toán để lấy tiền trả nợ. Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo Bình bị Tòa tuyên phạt 16 năm tù, buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ cả tin trước những trò bói toán bịp bợm.

Tác giả: Văn Kỳ

Nguồn tin: conglyxahoi.net.vn