Oanh “Hà” và những “bà trùm” giang hồ khét tiếng bị bắt

Bà trùm buôn lậu Mười “Tường”: Tháng 7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức trùm buôn lậu Mười Tường, 52 tuổi). Đến nay, “bà trùm” này đã bị khởi tố tới 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị cáo Hạnh tội danh “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: “Buôn lậu đường cát” năm 2018; “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020; và "Rửa tiền” năm 2021