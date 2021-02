Không khí lạnh đổ bộ, Lai Châu xuất hiện mưa đá hạt to như viên bi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 7/2, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số tỉnh Tây Bắc sẽ có mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá tại Chăn Nưa, Sìn Hồ, Lai Châu (Ảnh: Đỗ Tiến Vượng).

Trên mạng xã hội, những hình ảnh về cơn mưa đá tại Lai Châu được chia sẻ nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Được biết, cơn mưa xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 7/2. Sau cơn mưa kéo dài khoảng 15 phút, để lại những viên đá to như viên bi trên mặt đất, trên đường, nền nhà,..

Cơn mưa kéo dài khoảng 15 phút (Ảnh: Đỗ Tiến Vượng).

Lai Châu xuất hiện mưa đá hạt to như viên bi (Ảnh: Facebook).

Theo đó, mưa đá xảy ra tại một số địa điểm của Lai Châu như: Chăn Nưa (Sìn Hồ), Nậm Pì (Nậm Nhùn),...

Clip: Mưa đá tại Lai Châu vào tối 7/2 (Nguồn: Đỗ Tiến Vượng).

Theo dự báo của Trung tâm KTTV Quốc gia, từ đêm mai (8/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm/đợt, riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc từ 70-120mm, có nơi trên 140mm/đợt.

Ngày 9/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 10-13 độ.

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn