Khởi tố thêm một bị can vụ khai thác đá trái phép tại Quỳ Hợp

Bị can là Đào Xuân Dương (SN 1986) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Đào Xuân Dương là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dương Tuyết, có địa chỉ tại huyện Quỳ Hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Dương.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 13/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp. Người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nói trên là Trần Văn Bảy (SN 1970). Số khoáng sản (đá hoa trắng) các loại bị khai thác trái phép có khối lượng 1.200 m3.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bảy về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ án trên.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân