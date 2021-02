Khởi tố, bắt giam 3 thanh tra giao thông Ninh Thuận

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ thanh tra giao thông - Sở GTVT Ninh Thuận về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng đã được VKS cùng cấp phê chuẩn trước đó.

Theo hồ sơ, tối 30/9/2020, tổ thanh tra giao thông gồm 3 cán bộ là Trần Minh Mẫn (SN 1970), Phan Văn Triển (SN 1973) và Lê Phong Hòa (SN 1976), phát hiện xe tải 81C- 105.70 đang lưu thông tại vị trí cầu Thanh Hải thuộc xã Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm QL1, có dấu hiệu vượt quá tải trọng nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: vietnamnet.

Thời điểm này, anh Võ Huỳnh Đức (SN 1999), trú huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận, điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều phía sau, đã tông vào đuôi xe 81C-105.70. Cú tông mạnh khiến nạn nhân trọng thương và tử vong tại bệnh viện sau đó.

Ảnh ghi nhận hiện trường cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đang dừng trên cầu. Xe mô tô bị nạn găm dưới gầm xe, ngay sau bánh sau, bên tài.

Cơ quan tố tụng xác định tổ thanh tra giao thông đã dừng xe trên cầu và không đặt biển báo hiệu nguy hiểm, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng cho phương tiện khác.

