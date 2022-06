Khánh Hoà: Xe khách chở 44 người bất ngờ nổ lốp, bốc cháy trên đèo Khánh Lê

Tối ngày 6/6, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy xe khách.

Hiện trường vụ cháy xe (ảnh cắt từ clip)

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h50 ngày 6/6, tại Quốc lộ 27C (đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Thời điểm trên, xe khách 44 chỗ BKS 49B-010.72 do lái xe Đinh Tài (sinh năm 1973, trú phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng Đà Lạt - Nha Trang, trên xe chở 44 khách bất ngờ bốc cháy.

Rất may, tất cả 44 hành khách trên đã kịp rời xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 18h50 cùng ngày lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, chiếc xe khách đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Your browser does not support the video tag.

Clip vụ cháy xe do người dân cung cấp

Vì trời tối nên Công an huyện Khánh Vĩnh tổ chức bảo vệ hiện trường và sáng 7/6 sẽ tiến hành khám nghiệm. Đối với hành khách đi trên xe, công ty điều xe để chở khách theo đúng lịch trình, đảm bảo an toàn.

Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, nguyên nhân ban đầu do nổ lốp bánh xe phía sau bên lái xe dẫn đến bốc cháy.

Tác giả: Văn Tư

Nguồn tin: atgt.vn