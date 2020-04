Khẩn trương giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc – Nam qua Nghệ An

Cùng với đó, các huyện, thị trên địa bàn cũng được giao làm chủ đầu tư cho hàng loạt dự án có tổng mức hàng trăm tỷ đồng để kiến thiết các khu tái định cư, phục vụ di dân đến nơi ở mới.

“Chốt hạ” các phần việc liên quan

Ông Nguyễn Hữu An – Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, theo thống kê thì tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn sẽ có khoảng gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng phải tiến hành tái định cư để GPMB. Qua thống kê ban đầu, Nghệ An cũng sẽ được cấp kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng để phục vụ GPMB cho dự án này.

Theo thiết kế, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An có dài 87,4km là tuyến đường cao tốc rộng 32,25 m, với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong đó, giai đoạn 1, đường rộng 17 m, 4 làn xe, tốc độ 80 km/h.

Tuyến cao tốc qua Nghệ An cũng thuộc tiểu dự án Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và tiểu dự án Diễn Châu đi Bãi Vọt, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, 02 hợp phần tiểu dự án sẽ có chiều dài đi qua đất nông nghiệp 66,8km và đi qua khu dân cư 21km thuộc địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và huyện Hưng Nguyên.

Kinh phí GPMB cao tốc Bắc - Nam theo quyết định phê duyệt dự án là 2.191 tỷ đồng. Hiện nay nguồn kinh phí thực hiện đại dự án này cũng đã cấp cho dự án 1.801,5 tỷ đồng.

Cụ thể, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: 835 tỷ đồng (thị xã Hoàng Mai 140 tỷ đồng, huyện Quỳnh Lưu 300 tỷ đồng, huyện Diễn Châu 320 tỷ đồng, huyện Yên Thành 75 tỷ đồng). Bên cạnh đó, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: 966,5 tỷ đồng (huyện Diễn Châu 240 tỷ đồng, huyện Nghi Lộc 126,5 tỷ đồng, huyện Hưng Nguyên 600 tỷ đồng).

Nghệ An đang khẩn trương thực hiện các phần việc GPMB để phục vụ dự án đường cao tốc Bắc – Nam đi qua

Trước đó, từ cuối năm 2018 đến nay, nhiều đoàn công tác của Bộ GTVT đã trực tiếp về Nghệ An để kiểm tra công tác chuẩn bị về GPMB, cắm mốc phục vụ dự án triển khai.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Nghệ An đã triển khai cắm hơn 2.000 cột mốc GPMB tại huyện Diễn Châu, địa phương có tổng chiều dài đường cao tốc Bắc – Nam đi qua khá lớn (khoảng 26,68 km). Các địa phương còn lại cũng đang được khẩn trương tiến hành cắm mốc GPMB, khoan thăm dò địa chất tại các trục đường trọng điểm mà dự án sẽ thi công trong thời gian tới.

Bên cạnh việc vận động tuyên tuyền người dân vùng bị ảnh hưởng khi tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua, chính quyền Nghệ An cũng kiên quyết ngăn chặn các trường hợp cố tình xây dựng công trình trái phép trên phần đất đã quy hoạch để chờ dự án.

Đấu thầu nhiều gói xây dựng khu tái định cư

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đến thời điểm hiện nay, TW đã tiến hành cấp gần 2.000 tỷ đồng kinh phí phục vụ GPMB dự án xây dựng cao tốc Bắc – Nam cho tỉnh Nghệ An.

Theo đó, địa phương này cũng đã sớm giao cho các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư hàng loạt dự án xây dựng khu tái định cư để di dân đến nơi ở mới.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các huyện, thị ở Nghệ An cũng đã tiến hành mời thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để triển khai xây các hạng mục hạ tầng khu dân cư.

Riêng tại huyện Nghi Lộc, từ ngày 30/3 đến 10/4, địa phương này cũng đã tiến hành bán hồ sơ mời thầu cho gói thầu “Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc phục vụ GPMB thi công dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020”.

Đây cũng là gói thầu sử dụng nguồn kinh phí bồi thường GPMB dự án thành phần ĐTXD đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng.

Còn tại huyện Quỳnh Lưu, dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đoạn qua xã Quỳnh Tân cũng được địa phương này tiến hành mời thầu từ ngày 7/4 đến 17/4/2020 với tổng mức đầu tư dự toán 12,5 tỷ đồng.

Theo đó, tại xã Quỳnh Tân sẽ có diện tích quy hoạch tái định cư tổng 19.311m2; 34 lô đất ở cho người dân.

Cũng từ ngày 10/4, huyện Quỳnh Lưu cũng tiến hành bán hồ sơ mời thầu gói thầu “Hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đoạn qua xã Quỳnh Hoa với tổng mức đầu tư dự toán ban đầu 6 tỷ đồng, với quy hoạch 13.892m2; 24 lô…

Hiện nay, nhiều khu tái định cư cho người dân đến ở để giải phóng mặt bằng thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đang được Nghệ An khẩn trương thực hiện

Đây là 2 trong số 6 huyện, thị trên địa bàn Nghệ An hiện nay được giao làm chủ đầu tư đã tiến hành tổ chức mời thầu rộng rãi trên địa bàn cả nước để lựa chọn nhà thầu có năng lực xây dựng hạ tầng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam đi qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Lê Hồng Vinh cũng chỉ đạo các Hội đồng GPMB phải phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) để tiến hành rà soát, bàn giao mặt bằng thi công dự án cao tốc Bắc – Nam trong điều kiện thuận lợi.

Ngoài ra, các vướng mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến dự án cũng phải phối hợp giải quyết thỏa đáng, kịp thời.

