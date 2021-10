Khách sạn 7 tầng bất ngờ đổ sập giữa đường, người dân 'đứng hình' với cảnh trước mắt

Your browser does not support the video tag.

Kênh truyền hình cáp TVBS đưa tin, khách sạn Mambo Holiday ở trung tâm thành phố Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) bị đổ sập vào khoảng 3 giờ chiều 1/10. Theo giấy phép, việc phá dỡ khách sạn 7 tầng này phải hoàn thành vào trước 23/12. Tuy nhiên, khi kế hoạch tháo dỡ mới bắt đầu thực hiện thì tai nạn thảm khốc xảy ra.

Khách sạn đã đóng cửa từ năm 2018. Video quay lại vụ việc cho thấy khách sạn 40 tuổi bất ngờ đổ sập xuống đường, chắn ngang cả con phố khi xe cộ vẫn đang lưu thông trên đường.

Những lo ngại ban đầu về việc công nhân hoặc người qua đường có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát đã được chứng minh là không có cơ sở. Chỉ có ba chiếc xe bị hư hỏng, CNA đưa tin.

Một người đàn ông đang điều khiển xe tay ga đi qua khi tòa nhà đổ sập sau đó được phát hiện là không hề hấn gì.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường vụ sập khách sạn 7 tầng:

