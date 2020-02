Kêu gọi người dân cùng truy tìm hai xe máy liên quan vụ Tuấn 'khỉ'

Liên quan vụ Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) xả súng làm 5 người chết ở huyện Củ Chi, ngày 19-2, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Công an huyện Củ Chi đang vận động người dân hỗ trợ tham gia truy tìm vật chứng liên quan đến vụ án.

Các vật chứng truy tìm gồm: một xe Nouvo màu đỏ đen biển số 59Y2-301.98, số máy 1DB1-074939, số khung 10CY-074929, dung tích xilanh 124cm3 và một xe Wave màu xanh biển số 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923, số khung 9083Y-157830, dung tích xilanh 97cm3.

Công an huyện Củ Chi vận động người dân khi phát hiện hoặc có thông tin vật chứng nêu trên phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông tin qua số điện thoại trực ban Công an huyện Củ Chi 028.38920.272; Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi 028.38920.273.

Đồng thời công an huyện Củ Chi vận động người dân giao nộp số vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trong dân.

Cơ quan chức năng tìm kiếm vật chứng liên quan đến vụ án. Ảnh: PLO & Tuổi Trẻ

Như PLO đã đưa tin, ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”), mặc quần short jean, áo khoác đen, chạy xe Nouvo đến sới bạc ở khu vực vườn nhãn, cạnh chuồng bò của một hộ dân ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) để sát phạt.

Sau đó Tuấn dùng khẩu AK bắn khiến bốn người tử vong tại chỗ, một người trọng thương, nguy kịch. Tiếp đó, Tuấn cướp một chiếc xe SH màu đỏ tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuấn cũng được cho là đã cướp đi số tiền khoảng 1 tỉ đồng sau khi xả súng. Trong quá trình tháo chạy, Tuấn tiếp tục khống chế cướp xe máy của một hộ dân.

Người này cũng được cho là đưa số tiền khoảng 1 tỉ đồng cướp được cho Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, tự Tý "bà Dòm", ngụ huyện Củ Chi; là bạn thân) cất giữ.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn. Công an nghi ngờ bị can này ẩn náu trong khu vực có nhiều kênh rạch, cây cối mọc um tùm tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi - cách hiện trường xả súng hơn 10 km.

Liên tục sau đó, một lực lượng gồm hơn 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM phối hợp với bộ đội biên phòng cùng các lực lượng địa phương khác bao vây nhiều lớp, truy tìm.

Đến ngày 13/2, công an xác định Tuấn “khỉ” ẩn náu ở căn nhà hoang gần tỉnh lộ 15 giáp ranh giữa Hóc Môn và Củ Chi nên tiến hành vây ráp. Sau đó, Tuấn khỉ bị tiêu diệt vì có hành vi chống trả.

