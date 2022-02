Kẻ cướp gật đầu chào người đàn ông trước khi "hành sự", camera chỉ ra phút sơ hở

Camera ghi lại tình huống cướp giật tại phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM vào ngày 17/2. Một người đàn ông đang đi bộ trên đường, bỗng một thanh niên mặc áo đồng phục tiếp cận lại gần rồi đưa tay giật sợi dây chuyền vàng trên cổ.

Hành động diễn ra quá nhanh khiến người đàn ông không kịp trở tay, vội vã chạy theo tên cướp. Vừa chạy, ông vừa ném đồ vật trên tay về phía kẻ gian. Tuy nhiên, tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát mất hút.

Kẻ cướp gật đầu chào người đàn ông trước khi "hành sự"

Ông N.V.V (62 tuổi, ngụ P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ trên tờ Thanh Niên cho biết, ông là nạn nhân trong vụ cướp giật nói trên. Khoảng 13h chiều ngày 17/2, khi ông đang trên đường đi bộ từ tiệm tạp hóa về, tên cướp tiến lại gần, thậm chí còn gật đầu chào khiến ông không chút phòng bị. Chính lúc này, kẻ gian manh đã giật luôn chiếc dây chuyền vàng gần 1 lượng ông đeo trên cổ.

Hiện lãnh đạo Công an phường Bình Trưng Đông cho biết sẽ cử cán bộ xuống xác minh và làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc