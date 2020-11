Hủy quyết định không khởi tố vụ án liên quan đến Đường Nhuệ

Viện KSND tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12, ngày 29/3/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình, liên quan đến việc Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết vào năm 2017.

Đồng thời, Viện KSND tỉnh Thái Bình giao Công an thành phố Thái Bình phục hồi việc điều tra, xác minh những nội dung tố cáo nêu trên.

Đường "Nhuệ” khai báo có đến công ty Lâm Quyết, nhưng phủ nhận việc cướp tài sản của công ty này mà chỉ đến để “bảo vệ" tài sản của công ty này

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hà (trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, con trai của ông Lẫm và bà Quyết), đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc, năm 2017, bố mẹ anh là chủ Công ty TNHH Lâm Quyết có vay của Nguyễn Xuân Đường 1,7 tỉ đồng.

Đến ngày 3/10/2017, trong lúc vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết đi vắng thì Đường Nhuệ dẫn người đến “chiếm giữ” Công ty TNHH Lâm Quyết. Đến ngày 19/10/2017, Công an thành phố Thái Bình mời các bên liên quan lên làm việc, thì “đội quân” của Nguyễn Xuân Đường mới rời khỏi Công ty TNHH Lâm Quyết.

Anh Hà cho biết: “Từ ngày 3/10/2017 đến ngày 19/10/2017, đội quân của Đường đã chiếm giữ công ty của gia đình tôi. Không những vậy, trong thời gian này, Đường còn liên tục gọi điện đe doạ, chửi bới, xúc phạm bố mẹ tôi và yêu cầu bố mẹ tôi phải định giá công ty để bán lại cho hắn. Khi “đội quân” của Đường rời khỏi công ty, tất cả giấy tờ trong công ty đã biến mất. Trong đó có nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy xác nhận trả tiền nợ của bố mẹ tôi”.

Phía gia đình ông Nguyễn Văn Lẫm đã gửi đơn tố cáo Đường "Nhuệ" đến công an. Đến ngày 29/3/2018, gia đình ông Nguyễn Văn Lẫm nhận được thông báo của Công an thành phố Thái Bình về việc không khởi tố vụ án với lý do không có căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc, tài sản của công ty TNHH Lâm Quyết.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết tại phiên toà phúc thẩm

Đến ngày 16/4/2018, ông Lẫm và bà Quyết bị Công an thành phố Thái Bình bắt giữ về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điều 175 Bộ luật hình sự.

Ngày 12/6/2019, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vợ chồng Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Hội đồng xét xử sau đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lẫm 14 năm tù giam và bị cáo Phạm Thị Quyết 13 năm tù.

Ngày 11/5/2020, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ là Phạm Thị Quyết.

Trong phiên toà phúc thẩm, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng"), được triệu tập đến tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên toà, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết cùng các nhân chứng có mặt tại tòa đều khẳng định Đường "Nhuệ” đã cho người chiếm giữ công ty này từ ngày 3/10 đến 19/10/2017 và lấy đi tài sản, dẫn đến việc tài liệu giấy tờ chứng minh công nợ tại công ty này thất lạc. Trong đó còn có cả giấy tờ biên nhận chứng minh việc đã thanh toán 900 triệu đồng mà vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết nợ ông Đỗ Văn Tới để dẫn tới việc bị khởi tố và đưa ra xét xử với tội danh "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".

Khi được Hội đồng xét xử hỏi, Đường “Nhuệ” thừa nhận mình cùng với con nuôi của mình là Bùi Mạnh Tiến có đến Công ty TNHH Lâm Quyết nhưng chỉ là để bảo vệ tài sản, phủ nhận hành vi đập phá, cướp tài sản của công ty này.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã chỉ ra nhiều thiếu sót; nhiều tài liệu, chứng cứ, dấu hiệu phạm tội không được cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm tại Thái Bình làm rõ trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm. Đặc biệt là việc Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ Công ty Lâm Quyết và các nội dung có liên quan.

Sau một ngày đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm điều tra lại.

Đồng thời, Hội đồng xét xử kiến nghị các Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình và Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12, tháng 3/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình; khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí