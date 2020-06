Hỗn chiến trăm người mặc đồ đen ở Đắk Lắk: Công an bắt khẩn cấp 9 đối tượng

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp 9 đối tượng.

Khuya 28/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo của quần chúng có hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, Phòng CSHS và Phòng CSCĐ công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều tra và truy bắt các đối tượng tham gia và tổ chức đánh nhau.

Ngay trong đêm, Công an đã bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Xem video: Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đuối đánh nhau.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19h25’ ngày 28/6, tại số nhà 40 Ama Sa (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) hai nhóm thanh niên đã mang theo hung khí đuổi đánh nhau. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng xác minh vụ việc và tiến hành truy xét các đối tượng tham gia đánh nhau.

Ngay sau đó, Công an đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, 12 con dao rựa, 1 cây đao, 7 chai thủy tinh chứa xăng,…

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo lời khai ban đầu của hai nhóm đối tượng, trước đó giữa Nguyễn Khoa (SN 1988) và Thái Phi Trung (SN 1991) có xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, khoảng 19h23 cùng ngày, Nguyễn Khoa đã kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao rựa, đao tìm đến nhà Thái Phi Trung (số 40 Ama Sa) để đánh nhau.

Tại đây, Thái Phi Trung cũng tập hợp khoảng 20 đối tượng cầm dao, dao rựa, chai thủy tinh đựng xăng để đánh trả nhóm của Nguyễn Khoa. Cuộc hỗn chiến đã làm 3 đối tượng trọng thương.

Công an thu giữ hung khí.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Tác giả: N.Hung

Nguồn tin: Báo Giao thông