Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II – Cụm thi số 4 tại Nghệ An

Tham dự Lễ Khai Hội thi có các đồng chí: Đại tá Huỳnh Thới An – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh các đơn vị tham dự Hội thi.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị cùng các thành viên Đoàn tham dự Hội thi Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế , Đà Nẵng và Nghệ An.

Lễ diễu hành và chào cờ khai mạc Hội thi

Đây là lần thứ II, Bộ Công an tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ trong toàn lực lượng Công an nhân dân toàn quốc; trong đó Công an Nghệ An vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Cụm thi số 4, vòng loại năm 2022.

Hội thi được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thật sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động phòng chống cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu

Đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Chỉ riêng trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc đã trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ gần 1.200 vụ, cứu thoát gần 1.100 nạn nhân, trong đó riêng đối với lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ Nghệ An là 85 vụ, với 10 nạn nhân; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân cảm phục và biểu dương, khen thưởng. Đây là số liệu, là minh chứng hùng hồn đối với thành tích, kết quả của lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn, tính chất địa bàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH luôn được quan tâm để ngày càng trở thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kịp thời tham gia cứu nạn, cứu hộ, cứu người, tài sản và phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Huỳnh Thới An – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an phát biểu

Đại tá Huỳnh Thới An – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an yêu cầu các đội thi sau Hội thi tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cứu nạn cứu hộ, chủ động ứng phó, xử lý mọi sự cố tai nạn, đồng thời hướng dẫn cho mọi lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở và dân phòng về kỹ năng cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Huỳnh Thới An cũng mong muốn và đề nghị các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ để góp phần giảm thiểu thiệt hại do sự cố, tai nạn gây ra.

Hội thi diễn ra trong 02 ngày, với 04 nội dung thi đấu quan trọng: Bơi cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước; 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn cứu hộ; cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói khí độc. Hội thi có sự tham dự của 07 đội thi đến từ Công an 07 tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng tham gia tranh tài trên 04 nội dung. Đây chính là ngày hội, là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC thể hiện bản lĩnh, tài năng, kỹ năng và lòng dũng cảm; tạo không khí đoàn kết, gắn bó, khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, rèn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ giữa Công an các đơn vị, địa phương.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi

Qua hội thi, Ban Tổ chức mong muốn cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông đối với lực lượng Cảnh sát PCCC, từ đó, huy động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác cứu nạn cứu hộ theo phương châm “04 tại chỗ”: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân và chỉ huy trong nhân dân.

Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra 2 môn thi cuối cùng là: 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn cứu hộ; cứu nạn cứu hộ trong môi trường cứu hộ.

Một số hình ảnh tại Hội thi

Các nội dung thi thể hiện bản lĩnh, tài năng, kỹ năng và lòng dũng cảm của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi

Kết thúc Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn toàn quốc lần thứ 2, vòng loại cụm số 4, Ban tổ chức đã trao giải Ba toàn đoàn cho đội Công an tỉnh Ninh Bình; Công an thành phố Đà Nẵng đạt giải Nhì; Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn