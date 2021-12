Hành trình phá án: Gã hàng xóm hiếp dâm, sát hại nữ sinh trong đêm

Công an huyện Cư Jút một mặt vẫn triển khai lực lượng xác minh điều tra làm rõ vụ việc, một mặt tăng cường lực lượng Công an phụ trách xã chia thành nhiều mũi xuống địa bàn để an dân. Theo thông tin ban đầu do người thân, bạn bè cháu Ánh cung cấp. Ánh là người con ngoan, học hành chăm chỉ, lễ phép, không có quan hệ nam nữ và cũng không có mâu thuẫn với ai.