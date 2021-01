Hai nhóm lao vào nhau với dao rựa và súng, 1 người bị bắn chết, 2 người bị thương

Hiện trường vụ việc - Ảnh: T.H

Ngày 10-1, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước – cho hay đã phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Lập khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người chết và 2 người bị trọng thương.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 8-1, Phạm Tuấn Hưng, 45 tuổi; Nguyễn Mạnh Cường, 35 tuổi và Nguyễn Công Mạnh, 28 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tổ chức ăn nhậu tại bờ đập Suối Giai thuộc ấp 5, xã Tân Lập.

Trong lúc "chén chú chén anh", Hưng gọi điện thoại cho Huỳnh Văn Vinh, 38 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, để giải quyết mâu thuẫn trước đó giữa hai người.

Vừa vào bàn nói chuyện được vài câu, hai bên "không hiểu nhau" nên Hưng và Vinh thách thức, hẹn nhau đến trước cụm công nghiệp Hà Mỵ thuộc ấp 4, xã Tân Lập để "sống mái".

Hưng mang theo một khẩu súng tự chế cùng với Cường và Mạnh chở nhau đến trước cổng cụm công nghiệp Hà Mỵ để gặp nhóm của Vinh.

Vinh cũng cùng nhóm bạn của mình chạy xe máy mang theo mã tấu, rựa cùng một số hung khí tới điểm hẹn.

Vừa tới nơi, Huỳnh Văn Vinh đã dùng rựa lao vào tấn công nhóm Phạm Tuấn Hưng.

Trong lúc hai nhóm đang hỗn chiến, Hưng dùng khẩu súng tự chế thủ sẵn trong người lấy ra bắn đạn chì loạn xạ vào hai nhóm làm Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Mạnh Cường và Lại Văn Long (bạn của Huỳnh Văn Vinh, chưa rõ nhân thân, lai lịch) bị trọng thương.

Bị đối phương dùng súng bắn, nhóm của Vinh hoảng sợ tháo chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, Mạnh, Cường và Long tức tốc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên Lại Văn Long đã tử vong tại bệnh viện, còn Cường và Mạnh vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

