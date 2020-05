Giám đốc "lôi cổ" nhân viên: Công ty chưa thành lập công đoàn cơ sở

Nhân viên của Công ty bảo vệ - vệ sĩ Bảo An trong một sự kiện. Ảnh: Xuân Phấn

Ngày 29.5, ông Đỗ Đình Quang – Chủ tịch LĐLĐ TP. Vinh (Nghệ An) cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo từ LĐLĐ tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, xử lý nội dung người lao động phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật lao động của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An.

“LĐLĐ thành phố đã có văn bản gửi UBND TP. Vinh, đề nghị được tham gia phối hợp cùng đoàn liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An” – ông Đỗ Đình Quang nói.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP. Vinh, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An đến nay vẫn chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, do đó tổ chức công đoàn rất khó kiểm tra, giám sát, tuyên truyền chủ doanh nghiệp và người lao động về các quy định của pháp luật lao động. Đơn vị này cũng không trích nộp kinh phí công đoàn.

Được biết, hiện nay tất cả các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ trên địa bàn TP. Vinh đều chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

Như Báo Lao Động đã thông tin, vào tháng 5.2020, ông Ngô Xuân Phấn – nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An đến văn phòng công ty đòi nợ tiền lương, bị Giám đốc “lôi cổ” ra khỏi công ty (ông Phấn phản ánh bị ông Hoàng Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty hành hung).

Nhiều lao động phản ánh bị nợ lương, không được đóng bảo hiểm, bị phạt tiền theo nội quy của công ty, không được hưởng các chế độ làm thêm giờ, làm việc ban đêm, nghỉ phép năm.

Một số trường hợp lao động nghỉ việc do bị điều động đi quá xa không được công ty thanh toán số tiền công cho những ngày đã làm việc trước đó.