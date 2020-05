Tổng công ty Khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng

Chung cư tại Dự án đầu tư Khu đi thị mới Cửa Tiền - Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An).

Vào năm 2016, khi thấy căn hộ chung cư tại Dự án đầu tư Khu đô thị mới Cửa Tiền - Vinh Tân, TP Vinh rao bán nên ông Đặng Bá Thắng, trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã vay mượn và đặt cọc mua 1 căn hộ tại tòa nhà A của dự án này do Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An ký kết.

Theo đó, ông Đặng Bá Thắng đã đưa cho Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An 905 triệu đồng để sở hữu căn hộ hơn 70 m2 sau khi dự án hoàn thành.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2017, bất ngờ Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An đã “ép” ông Đặng Bá Thắng mua 2 căn hộ với diện tích nhỏ hơn tại tòa nhà B của dự án này. Dù không thích nhưng vì nhu cầu cần có nhà để ở, sinh hoạt và đã lỡ nộp tiền lớn cho công ty rồi nên ông Thắng đành ngậm ngùi chấp nhận và ký hợp đồng mua căn hộ chung cư.

Cụ thể, ngày 10/01/2017, ông Đặng Bá Thắng đã ký kết hợp đồng với Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An mua 2 căn hộ số 17 và căn hộ số 18, tầng 12A - Tòa nhà CTB. Cùng ngày, Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An thu tiền 905 triều đồng (có phiếu thu) của ông Đặng Bá Thắng.

Hợp đồng và phiếu thu của Tổng Công ty khoáng sản XD dầu khí Nghệ An.

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền cho Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An thì 1 thời gian sau khi công trình hoàn thành, bất ngờ, ông Đặng Bá Thắng không có trong danh sách nhận nhà chung cư.

Đã ký hợp đồng và nộp tiền nhưng ông Đặng Bá Sơn không thể nhận được căn hộ chung cư.

Bị mất nhà chung cư 1 cách vô cớ, ông Đặng Bá Thắng đã nhiều lần lên hỏi Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An nhưng đều vô vọng. Thậm chí, ông Thắng đã gặp trực tiếp Công ty Danatol là chủ đầu tư dự án nhưng đều nhận câu trả lời là không có danh sách, thậm chí số tiền 905 triệu đồng của ông Đặng Bá Thắng còn không được Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An (đơn vị Tổng thầu) chuyển qua cho Công ty Danatol.

“Tiền mất, tật mang” sau nhiều năm gõ cửa Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An nhưng không có kết quả nên ông Đặng Bá Thắng đã đệ đơn lên Tòa án nhân dân TP Vinh (Nghệ An) để giải quyết.

Sau quá trình xác minh, thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân TP Vinh đã ra Quyết định số 38/2019/QĐST-HNGĐ ngày 26/11/2019 về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Theo đó, Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An, địa chỉ 06, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An), đại diện pháp luật là ông Đậu Anh Tuấn - Giám đốc thống nhất trả cho ông Đặng Bá Thắng số tiền 905 triệu đồng.

Số tiền trên được trả và chia thành 3 đợt. Cụ thể: Đợt 1: Ngày 30/12/2019 trả số tiền 400 triệu đồng; Đợt 2: ngày 30/1/2020 trả số tiền 250 triệu đồng; Đợt 3: Ngày 28/2/2020 trả số tiền 255 triều đồng.

Quyết định của Tòa án nhân dân TP Vinh (Nghệ An).

Dù Tòa án nhân dân TP Vinh đã có quyết định như vậy nhưng đến nay ông Đặng Bá Thắng vẫn không nhận được bất cứ đồng tiền nào từ phía Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An.

Nhiều lần điện thoại hỏi lãnh đạo Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An nhưng vẫn như chiêu thức nhiều năm trước, đơn vị này vẫn cố tình chây ì, không trả tiền để chiếm dụng tài sản của người dân. Thậm chí, ông Thắng còn được “đánh đố” cho ra Hà Nội nhận nhà.

Ông Đặng Bá Thắng cho biết: Nhiều năm liền, Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An đã cố tình không trả tiền cho tôi. Họ còn hứa hẹn sẽ giao căn hộ ở ngoài TP Hà Nội cho tôi. Tôi ở huyện Đô Lương (Nghệ An), TP Vinh còn chưa rõ, giờ bảo tôi ra Hà Nội nhận nhà khác nào đánh đố tôi. Với lại, họ đã lừa tôi bao nhiêu năm, sao tôi có thể tin tưởng họ lần nữa.

Chia sẻ với PV về việc này, ông Đậu Anh Tuấn, Giám đốc Tổng Công ty khoáng sản XD Dầu khí Nghệ An cho hay: “Tuy ông Đặng Bá Thắng đã nộp tiền nhưng tiền chưa chuyển về quỹ của Công ty. Thời trước, Giám đốc là ông Trần Nghĩa Hòa nhưng để giải quyết, hỗ trợ cho ông Thắng, công ty sẽ thỏa thuận bàn giao căn hộ ở ngoài Hà Nội cho ông Đặng Bá Thắng?”.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn