Ghi hình hiện trường điểm đen giao thông, phóng viên có cảnh quay bất ngờ

Phóng viên Lưu Trường thuộc Phòng Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Khoảng 9h45, ngày 24/3/2020, khi anh và đồng nghiệp đang ghi hình phỏng vấn một người dân tại điểm đen giao thông (ngã tư giữa đường liên xã Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo Đức với đường từ KCN Bình Xuyên đến xã Yên Đồng (Yên Lạc) đã vô tình trực tiếp ghi lại toàn bộ một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và ô tô 4 chỗ.

Tác giả: Như Phúc

Nguồn tin: Báo Dân trí