Đường dây đánh bạc gần 2.000 tỷ bị triệt phá như thế nào?

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 bị can.

Các đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, HKTT: 1A P13 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội tổ chức đánh bạc.

Cơ quan Công an ghi lời khai một đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Quang Huy (SN 1998, HKTT: Kim Văn- Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai); Nguyễn Đức Thịnh (SN 1996); Nguyễn Bảo Duy (SN 1994, cùng có HKTT tại Ái Quốc, TP Hải Dương; Nguyễn Văn Tài (SN 2002, HKTT tại An Sơn, Nam Sách, Hải Dương); Kiều Văn Vũ (SN 2002, HKTT: Tiên Mai, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội); Đinh Hải Yến (SN 1988, HKTT tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố Trần Thị Kiều Trang (SN 2002, HKTT Quảng Minh, Hải Hà, Quảng Ninh); Lò Văn Hải (SN 1995, HKTT: Mường Bú, Mường La, Sơn La); Lê Anh Quân (SN 2003, HKTT: Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh); Phạm Thanh Hào (SN 2002, HKTT tại thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang); Vương Quốc Hưng (SN 1997, HKTT: Tiên Mai, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) và Vương Tuấn Anh (SN 2002, HKTT: Tiên Mai, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội đánh bạc.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một giao diện giống như một sàn chứng khoán trá hình thực chất là hình thức đánh bạc mới; hoạt động tinh vi, trên môi trường không gian mạng và hoạt động theo mô hình đa cấp, khó phát hiện.

Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức đa cấp quy mô lớn trên địa bàn hầu hết là những đối tượng không có công ăn việc làm. Để thu hút người chơi, số đối tượng tham gia tuyên truyền về việc kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng. Một số đối tượng điều hành thậm chí là các con nợ còn đánh bóng bằng việc thuê, mượn các xe ôtô sang như Bosche, G63… để làm "phông bạt", "hình ảnh" dụ dỗ người tham gia. Không dừng lại ở đó, để tổ chức đánh bạc, đối tượng dựa trên một biểu đồ như hình chứng khoán, có nút đặt cược, không phải tăng và giảm; thay bằng nút thắng và thua nên nhiều người hiểu nhầm đây là sàn giao dịch hợp pháp. Vì thế, ban đầu người chơi không hiểu nhưng khi tham gia rồi thì họ biết đây là hình thức đánh bạc nhưng vì hám lời nên đã tích cực tham gia lôi kéo người chơi. Theo đó, nếu thắng, người chơi được 95% số tiền đánh bạc; nếu thua thì mất toàn bộ số tiền (khi tham gia họ đều hiểu rõ là đánh bạc nhưng vì lợi nhuận đã tích cực tham gia và lôi kéo thêm người). Để ngăn chặn hoạt động của ổ nhóm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã báo cáo và được sự đồng ý của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, xác lập án đấu tranh.

Quá trình theo dõi, bắt giữ các đối tượng có các khó khăn là các tài khoản cấp dưới chỉ có địa chỉ mail và biệt danh. Song khó khăn không làm các trinh sát nản lòng.

Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì ngày 8/4, qua công tác tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của đơn vị phát hiện hai đối tượng có hành vi đánh nhau ở tại cổng chợ Hội Đô, thuộc phường Thanh Bình, TP Hải Dương nên đã mời hai đối tượng về trụ sở làm rõ.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai đã mua điểm của Đinh Hải Yến (SN 1988, ở tại TP Hải Dương) để tổ chức đánh bạc. Căn cứ vào lời khai của hai đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng Yến. Quá trình kiểm tra đã phát hiện tại nhà Yến có một số đối tượng đang hoạt động trên các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, điện thoại di động nhằm hỗ trợ cho khách đặt cược trên trang web này; trong điện thoại và laptop có nhiều tài khoản. Qua lời trình bày của Yến thì chị ta là cấp dưới của Nguyễn Bảo Duy (SN 1994, ở Ninh Quang, Ái Quốc, TP Hải Dương) nhưng hiện đang sinh sống ở Gia Lâm (Hà Nội). Yến trước đây là nhân viên của đối tượng này, sau đó mở một văn phòng và nhóm riêng. Căn cứ vào lời khai của Yến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã kiểm tra nhà ở của Duy thì phát hiện trong lap top và điện thoại liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Duy trình bày đã lấy tài khoản của em ruột là Nguyễn Đức Thịnh. Từ lời khai của Thịnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Quang Huy. Làm việc với Huy, các trinh sát đã làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Tuấn Anh là cấp trên của Huy. Từ đây, vụ án đã được làm rõ.

Khoảng tháng 4/2020, sàn quyền chọn nhị phân (BO) Wefinex.net được thành lập. Đến khoảng tháng 4/2021, sàn Wefinex chia ra thành các sàn khác nhau, trong đó có sàn Deniex.net. Khoảng tháng 7/2021 thì sàn Deniex đổi tên thành Vista và sử dụng cho đến nay, có địa chỉ truy cập là vista.trade, sau này có thêm địa chỉ: vista1.trade và vista2.trade, hiện tại chỉ truy cập được vào địa chỉ vista2.trade.

Nguyễn Tuấn Anh (tên Facebook là "Ricky Châu" là đối tượng hiểu biết về công nghệ thông tin. Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Tuấn Anh quen Lê Ngọc Tuấn, tên thường gọi là "Tuấn Scam". Khoảng tháng 4/2021, Tuấn Anh lập tài khoản trên sàn Vista, sau đó Lê Ngọc Tuấn bàn bạc với Tuấn Anh về việc Tuấn Anh nhận làm hệ thống cấp dưới của Tuấn để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dựa trên trang "vista2.trade" trên mạng Internet. Tuấn nói cho Tuấn Anh biết về cách thức hoạt động, chia tiền hoa hồng, hướng dẫn cách lôi kéo người chơi, quảng cáo bản thân, phát triển hệ thống sàn Vista để hưởng lợi nhuận.

Những người tham gia đặt cược thắng thua (đánh bạc) sử dụng đồng tiền ảo USDT làm công cụ trung gian để đánh bạc trên sàn Vista2.trade. Người chơi đánh bạc với hệ thống sàn, khi thắng sẽ được hệ thống trả bằng điểm có thể quy đổi ra USDT, từ đó chuyển thành tiền mặt (VNĐ). Ngoài số tiền hoa hồng nhận được từ hệ thống, Tuấn sẽ chia cho Nguyễn Tuấn Anh thêm 0,2% tổng khối lượng giao dịch 7 cấp dưới của Tuấn Anh (khoảng 200.000 USDT/tháng) thì Tuấn Anh đồng ý tham gia.

Để mở hệ thống, lôi kéo được người chơi, vào cuối năm 2021, Nguyễn Tuấn Anh gặp và thỏa thuận với Nguyễn Quang Huy về việc Huy làm cấp dưới trong hệ thống sàn Vista để cùng tổ chức đánh bạc, thu lợi nhuận; ngoài tiền hoa hồng Huy được hưởng trên sàn (1% đối với người chơi cấp một, 0,5% đối với người chơi cấp hai, 0,25% đối với người chơi cấp ba, 0,125% đối với người chơi cấp bốn, 0,0625% đối với người chơi cấp năm, 0,03125% đối với người chơi cấp sáu, 0,015625% đối với người chơi cấp bảy) sẽ chia cho Huy lợi nhuận 0,1-0,12% tổng giao dịch 7 cấp dưới của Huy (tương đương từ 20.000USD - 30.000USD/tháng). Để phát triển hệ thống, Nguyễn Tuấn Anh hướng dẫn Huy tìm người tham gia làm hệ thống sàn Vista, tạo lập nhóm để hoạt động, mua xe sang để quảng cáo hình ảnh bản thân, tạo lập các nhóm Zalo, Facebook… để hướng dẫn cho các cấp dưới cách lôi kéo người chơi, càng nhiều người chơi thì Nguyễn Tuấn Anh và Huy càng được nhiều tiền hoa hồng.

Sau đó, Huy đã phát triển được hệ thống chân dưới của mình, thành lập nhóm TOP GROUP để lôi kéo người tham gia, trong đó có Nguyễn Đức Thịnh và Kiều Văn Vũ. Thịnh đã phát triển được hệ thống chân dưới của mình, trong đó có Nguyễn Bảo Duy. Duy thành lập nhóm EMM GROUP đặt tại TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, mục đích là để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người vào tham gia sàn Vista để đặt cược (sau đó Duy chuyển địa điểm làm việc của nhóm lên tòa S1-01 khu đô thị Vinhomes Ocean Park, phường Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Duy phân công nhiệm vụ cho những người tham gia: có người giữ vai trò là "chuyên gia đọc lệnh" có vai trò livestream để đọc các lệnh đặt cược cho người chơi cược theo; người giữ vai trò lôi kéo người chơi, người chuyên bán điểm USDT cho người chơi, người điều hành BOT (phần mềm tự động cược)… Trong số những cầu dưới của Duy có Nguyễn Văn Tài; Đinh Hải Yến và Lê Anh Quân.

Hiện 13 bị can trên đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân