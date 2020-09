Đường dây đánh bạc 3000 tỷ ở Đà Nẵng: Web đỏ đen, chiêu trò chủ bạc

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thăm, trao Bằng khen và thưởng nóng 60 triệu đồng động viên lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng vì thành tích phối hợp với Bộ Công an phá vụ án đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương thành tích của Công an thành phố phối hợp với lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, triệt án đường dây đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.