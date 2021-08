Đôi vợ chồng xin qua chốt kiểm dịch giữa đêm, đội dân quân nghe lời nhắn trong điện thoại chỉ biết lặng lẽ cúi đầu

Kể từ khi TP HCM áp dụng giờ giới nghiêm, yêu cầu mọi người dân ở nhà, nhiều người đã có ý thức hơn trong việc chấp hành quy định mới này. Nhưng vẫn có một số những trường hợp ngoại lệ, những câu chuyện ở các chốt kiểm soát khiến người ta cảm động. Một đội quân dân tự vệ trẻ đang công tác trong lực lượng hỗ trợ an ninh, trực chốt chống dịch ngoài đường mới đây đã chia sẻ đoạn clip nhói lòng như thế.

Giữa 12h đêm khuya thanh vắng, sự xuất hiện đôi vợ chồng đã luống tuổi tại chốt khiến tất cả chú ý. Người đàn ông chở vợ phía sau xe máy, tay ông run run, đưa chiếc điện thoại cho cán bộ, xin phép được về chịu tang người thân mất.

Chiến sĩ công an trầm giọng hỏi: "Mẹ chú mất hả?" rồi nói đồng đội cầm chiếc điện thoại từ tay người đàn ông. Một giọng nói nghẹn trong tiếng nấc phát ra từ điện thoại khiến tất cả phút chốc chết lặng: "Mẹ mất rồi, tay chân lạnh ngắt rồi".

Đội dân quân trực chốt lặng người trước dòng tin nhắn báo tin dữ từ đôi vợ chồng trẻ (Nguồn: Lê Linh)

Nghe được đoạn đầu cuộc hội thoại, các chiến sĩ dân quân không ai nói với ai câu nào, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ câu nói đau lòng nhất mùa dịch ấy khiến tất cả đều cảm thấy như quặn thắt trong tim, không ai hỏi thêm gì từ đôi vợ chồng nữa.

Trước khi đi, cả hai vợ chồng cũng cảm ơn và cúi đầu chào các chiến sĩ trực chốt. Chiếc xe đi chầm chậm, dần khuất vào màn đêm u tối, tĩnh mịch của Sài Gòn.

Tin dữ khiến tất cả lặng người trong phút chốc (Ảnh chụp màn hình)

Khi đoạn clip được chia sẻ lên facebook, câu chuyện của đôi vợ chồng đã khiến cộng đồng mạng xúc động. Nhiều người đã gửi lời chia buồn nỗi đau mất mát tới gia đình, cũng như dành lời cảm ơn cách ứng xử nhã nhặn của đội dân quân tự vệ.

"Nghe xong muốn ngạt thở luôn, cảm giác mất đi người thân day dứt suốt đời không quên được. Xin chia buồn cùng cô chú".

"Xót xa quá, thấy chú công an gục đầu xuống chắc chú cũng thấy đau lòng lắm".

"Một cuộc chiến giữa thời bình, nhưng cũng khiến bao người kiệt sức và mất người thân. Trân trọng các chiến sĩ ngày đêm trực chốt và chia buồn với gia đình"

