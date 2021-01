Đôi nam nữ bị sát hại, người vẫn mặc đồ

Vụ án mạng xảy ra vào đêm 20/1 tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre. Nạn nhân tử vong là Cao Duy Quí (29 tuổi, ngụ xã An Ngãi Trung) và chị Đồng Thị Thu Nga (34 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre).

Chiều ngày 21/1, xác nhận với PV, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã An Ngãi Trung cho biết: "Sau khi người dân nghe thấy tiếng kêu từ Quí nên chạy sang nhà thì phát hiện thanh niên này đã bị đâm và đang bỏ khỏi nhà 50m để kêu cứu, sau khi được đưa đi cấp cứu nạn nhân cũng không qua khỏi. Ở bên trong nhà, chị Nga cũng tử vong trước đó với vết đâm trên người.

Giữa Quí và Nga trước đó chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, Quí cũng gần 30 tuổi nhưng chưa lấy vợ. Còn chị Nga hơn thanh niên này 5 tuổi và đã có hai người con nhỏ. Sự việc xảy ra có thể do ghen tuông bởi trước đó chị Nga có quen biết với một người đàn ông khác".

Theo đại diện Hội phụ nữ xã chia sẻ: "Hoàn cảnh nhà Quí rất khó khăn, sau khi mẹ mất, bố thanh niên này bỏ đi theo một người phụ nữ khác bỏ lại ba chị em Quí. Quí là thanh niên hiền lành, chăm chỉ, ai thuê gì làm nấy, ngoài ra còn buôn bán online để kiếm thêm thu nhập. Căn nhà Quí đang ở cũng mới được xây dựng lại nhưng còn sơ sài. Cửa phía sau của nhà Quí thấp, nên dễ dàng bị đối tượng lẻn vào nhà gây án.

Tại hiện trường vụ việc, hai nạn nhân đều vẫn mặc đồ. Trước đó chỉ thấy chị Nga sang nhà Quí chơi nhưng chưa ai thấy ngủ lại bao giờ, lần này sau khi ngủ lại thì lại xảy ra chuyện. Ở địa phương chị Nga cũng được nhận xét là phụ nữ có ngoại hình khá xinh, mặc dù hơn Quí 5 tuổi, là gái có hai con nhưng nhìn mặt chị này vẫn rất trẻ".

Được biết cùng thời điểm trên, Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri) đang ở nhà trên tay có cầm một con dao và có vết thương trên người có dấu hiệu dùng dao tự tử.

Sau đó, Hoàng được gia đình phát hiện đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Ba Tri cấp cứu, lực lượng chức năng giám sát Hoàng.

Theo Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã An Ngãi Trung, giữa chị Nga và Hoàng cũng có quan hệ bạn bè nhưng chưa kết hôn với nhau. Người đàn ông này trên người xăm nhiều hình và đã ly hôn vợ.

Ngày 21/1, công an tỉnh Bến Tre cho biết, công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã An Ngãi Trung. Bước đầu ghi nhận vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm giữa ba người. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra xác minh vụ việc.

