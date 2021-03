Điều tra viên kể chuyện bắt tên trộm dùng đèn khò phá song cửa

Từ công tác rà soát, hai đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương gồm Công an thị xã Kinh Môn và Công an TP Hải Dương phối hợp điều tra đã bắt giữ đối tượng gây án. Quá trình đấu tranh mở rộng, đến ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương xác định, Hưng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn nửa tỷ đồng.

Trong thời gian ngắn, trên địa bàn thị xã Kinh Môn liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập với thủ đoạn táo tợn. Đối tượng sử dụng đèn khò đốt song cửa sổ phía sau nhà, sau đó phá kính cửa, cắt rào sát vào trong nhà lục lấy các tài sản có giá trị lớn. Sau khi lục soát lấy được tài sản, đối tượng dùng chính chìa khoá của gia chủ để tẩu thoát ra bên ngoài. Một số gia đình có lắp đặt hệ thống camera cũng không thu thập được thông tin gì do đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an. Đối tượng đi xe taxi đến địa điểm gây án; hoạt động tội phạm diễn ra chủ yếu bằng ban đêm, sử dụng khẩu trang bịt mặt, mặc áo chống nắng; tài sản không tiêu thụ tại địa phương; thời điểm đột nhập vào bên trong nhà chỉ mặc độc một chiếc quần lót…

Đối tượng Phạm Văn Hưng cùng tang vật vụ án.

5h30 ngày 19/11/2020, đối tượng đập vỡ kính, đốt song cửa rồi đột nhập vào nhà anh Trần Văn H (trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn), lấy đi chiếc xe SH BKS 34P2-9999, một âm ly (mỗi tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng) cùng 2 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 280 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị gồm vòng, nhẫn và khuyên tai bằng vàng.

Ngày 23/11/2020, gia đình anh Nguyễn Tuấn A (trú tại thị xã Kinh Môn) cũng bị kẻ gian đột nhập lấy đi 3 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác trị giá khoảng 45 triệu đồng. Sự liều lĩnh của đối tượng còn thể hiện ở chỗ, có những vụ đối tượng còn đốt cả cửa gỗ.

Kể lại sự việc xảy ra, chị Đào Thị Thu T (trú tại Kinh Môn) cho biết: Vào khoảng 3h ngày 29/11/2020, gia đình chị đang ngủ trên tầng 2 thì ngửi thấy có mùi khét. Khi gia đình kiểm tra thì phát hiện cánh cửa bằng gỗ của gia đình đã bị kẻ gian dùng lửa đốt làm thủng hai lỗ trên cánh cửa, 1 thanh song cửa bằng gỗ cũng đã bị kẻ gian đốt gãy và tháo ra để hở một khoảng trống đủ để cho 1 người có thể chui vào được. Do sự việc được phát hiện kịp thời nên không mất tài sản…

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Kinh Môn xác định, các vụ trộm cắp tài sản trên đều do một đối tượng gây ra. Cùng thời điểm này, trên địa bàn TP Hải Dương cũng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt vào cuộc.

Cùng với việc rà soát theo tang vật của vụ án, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Kinh Môn đã phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm; tuyên truyền vận động để người dân trên địa bàn cung cấp nguồn tin liên quan đến các đối tượng, tang vật các vụ trộm cắp tài sản. Trong thời gian đó, Đội Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Quá trình rà soát, Công an TP Hải Dương đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Hưng. Sau khi thụ án 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản, Hưng về TP Hải Dương sinh sống nhưng có các dấu hiệu bất minh về thời gian và kinh tế. Qua công tác nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện đối tượng thường ra khỏi nhà vào lúc buổi tối và trở về nhà vào sáng sớm hôm sau. Dù không có việc làm ổn định nhưng cuộc sống của Hưng khá dư giả… Ngoài việc giám sát di biến động của Hưng, các trinh sát đã tiến hành rà soát tang vật của vụ án…

Vào 3h15' ngày 2/12/2020, tại trạm thu phí BOT trên quốc lộ 17B thuộc địa bàn phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tổ công tác của Công an thị xã Kinh Môn đã phát hiện Hưng điều khiển xe môtô BKS 34B2-359.26, lưu thông theo hướng Kinh Môn, có nhiều dấu hiệu nghi vấn…

Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong người đối tượng một số đồ vật, dụng cụ tài sản, Hưng khai vừa thực hiện vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức dùng khò đốt cửa của một nhà dân. Chiếc xe máy đối tượng sử dụng là tang vật của vụ trộm cắp tài sản trước đó. Ngoài tang vật trên, đối tượng còn mở cửa xe ôtô lấy trộm 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động…

Quá trình đấu tranh, ngoài các vụ trộm cắp tài sản trên, Hưng khai vào khoảng 00h30' ngày 24/9/2020, đối tượng đã dùng tua vít tháo song cửa sổ phía sau nhà anh Nguyễn Minh H (trú tại phường Hải Tân, TP. Hải Dương), lấy đi 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, 1 điện thoại iPhone X, 1 điện thoại iPhone 7 plus, 1 con lợn đất bên trong có 11 triệu đồng…, tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 33 triệu đồng. Ngoài các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đối tượng còn gây ra hai vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Ninh.

Ngày 11/11/2020, Hưng đột nhập vào nhà bà Vũ Thị H (trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh), trộm cắp 1 xe máy điện, điện thoại di động, máy tính bảng với tổng trị giá là 19,1 triệu đồng và hơn 20 triệu đồng tiền mặt. Ngày 26/11/2020, Hưng vào cửa hàng spa của chị Chử Thị Thu H (ở TP Uông Bí, Quảng Ninh), trộm cắp 1 xe máy và điện thoại di động, tổng trị giá tài sản hơn 19 triệu đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Theo lời khai của Hưng, số tài sản lấy được phần lớn đều sử dụng vào việc ăn chơi và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

