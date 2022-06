Điều tra nguyên nhân một nữ sinh tử vong tại Lào Cai

Nạn nhân được xác định là em Đ.T.K.L (SN 2000, ở TP Lào Cai), nữ sinh một trường Đại học tại Hà Nội.

Trước đó, rạng sáng 16/3, Công an TP Lào Cai nhận tin báo của gia đình em L tố cáo việc em bị bạn trai cũ là Phạm Văn T (30 tuổi, cùng ở TP Lào Cai) hành hung tại nhà riêng. Sau khi sự việc xảy ra, em L được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai; sau đó chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Quá trình điều trị đến ngày 27/3, em L đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an TP Lào Cai đã triệu tập T đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu T đã thừa nhận hành vi đánh em L. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nữ sinh Đ.T.K.L (SN 2000, ở TP Lào Cai).

Theo thông tin ban đầu thì do hoàn cảnh riêng của gia đình, L sống với ông bà nội và họ hàng từ nhỏ. Khoảng đầu năm 2021, L có quan hệ tình cảm với Phạm Văn T. Trong khoảng thời gian một năm yêu nhau, giữa nạn nhân và bạn trai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất hoà dẫn đến chia tay.

Tối 15/3, T hẹn bạn gái về TP Lào Cai để nói chuyện. Sau đó, em L đã bắt xe khách từ Hà Nội về TP Lào Cai thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Vào đêm 16/3, người nhà nạn nhân nhận thông báo em L đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai nên đã thông báo sự việc đến Công an TP Lào Cai.

Theo quy trình tố tụng, để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an. Được biết, chiều 14/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã nhận được kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân