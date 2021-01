Điều gái đến quán nước ven quốc lộ vui vẻ giá thấp

Người phụ nữ bị công an tỉnh Bắc Kạn tạm giữ để điều tra về hành vi chứa mại dâm là Triệu Thị Phượng (38 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, Phượng liên quan đến hành vi chứa chấp mại dâm tại quán nước và quán karaoke ven quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới.

Đêm 30, rạng sáng 31/12, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm, một đôi khác vừa thực hiện xong hành vi trên tại quán của Phượng.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này thừa nhận đã điều gái bán dâm từ nơi khác đến phục vụ khách. Mỗi lần như vậy, Phượng thu 200.000 đồng.

Triệu Thị Phượng.

Theo công an, hàng quán của Phượng không đăng ký kinh doanh, đã nhiều lần bị tổ kiểm tra liên ngành nhắc nhở vì gây mất trật tự, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Cũng trong ngày 31/12, công an huyện Chơn Thành đang tạm giữ đối tượng Bùi Thị Khuy, 31 tuổi, thường trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, là chủ quán Cà phê võng sân vườn Hiểu Ý để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Vào 12 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Chơn Thành kiểm tra và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm trong quán cà phê Hiểu Ý do Bùi Thị Khuy làm chủ.

Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động và 750.000 đồng tiền mua bán dâm cùng quyển sổ ghi chép theo dõi việc tiếp viên bán dâm cho khách.

Tác giả: Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt