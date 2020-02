Di dời dân sống gần khu xử lý rác lớn nhất Nghệ An trong tháng 3

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên có diện tích 46ha làm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của TP và các huyện phụ cận (huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, TX Cửa Lò). Quy mô dự án gồm khu chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên hoạt động từ cuối năm 2012 với 8 ô chôn lấp và nhà máy xử lý và tái chế chất thải rắn Ecovi. Dự án do Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An khai thác và quản lý, có công suất 300 tấn rác thải sinh hoạt và 3 tấn rác thải y tế/ngày đêm. Đây là khu xử lý rác lớn nhất tỉnh Nghệ An.