Đang ngồi chơi liên quân trong nhà thì bị lốp xe đè suýt chết

Tawatchai Chanthaket đang trên ghế chơi điện thoại trong giờ nghỉ giải lao thì bất ngờ một chiếc bánh xe lớn màu đen lao vào người Sakhon Nakhon, miền trung Thái Lan, vào ngày 24/5 vừa qua.

Đoạn phim CCTV cho thấy chiếc ghế nhựa bị vỡ vụn khi chiếc lốp va vào, đồng thời người đàn ông ngã xuống đất. Anh quằn quại đau đớn trước khi anh trai anh cuống cuồng chạy đến bên anh để giúp đỡ.

Người thợ sửa xe được đưa đến bệnh viện vì anh ta có một số vết thương ở đầu và khắp cơ thể trong khi tài xế xe tải bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Anh trai của anh, Sattawat cho biết: “Tôi đã rất hoảng sợ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em trai tôi bị một số vết thương ở đầu và một số bộ phận trên cơ thể anh ấy bị bầm tím. Ban đầu anh ấy đã được chăm sóc đặc biệt nhưng hiện tại anh ấy đang trong tình trạng ổn định”.

Cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra vụ việc. Họ cho biết tài xế và chủ xe tải có thể bị buộc tội sau cuộc điều tra.

Tác giả: Phong Lôi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn